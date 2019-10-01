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Возвращение России в ПАСЕ

Слуцкий заявил о неудачной попытке очернения России на закрытых слушаниях в ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по международным делам считает, что слушания имели "заведомо провокационную цель - показать не в лучшем свете состояние гражданского общества и соблюдение основных прав и свобод в России"
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

СТРАСБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Представители российской оппозиции не смогли навязать членам комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) политизированную трактовку ситуации в России, для ее объективной оценки страну в октябре посетят докладчики ПАСЕ. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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По его словам, во вторник на заседании данной комиссии ПАСЕ прошли закрытые слушания по России в рамках подготовки обзорного доклада по выполнению обязательств РФ перед Советом Европы. "Они были инициированы главой комиссии Роджером Гейлом (Великобритания) и носили заведомо провокационную цель - показать не в лучшем свете состояние гражданского общества и соблюдение основных прав и свобод в России", - пояснил депутат. "Однако оговорюсь сразу: этого сделать не удалось", - подчеркнул он.

"На слушания комиссией были приглашены российские эксперты: соратник Алексея Навального Леонид Волков, председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, юрист "Мемориала" Татьяна Глушкова", - продолжил Слуцкий. По его словам, их риторика "носила жесткий характер с ожидаемой политизированной окраской событий в России".

"Вместе с тем нам (в слушаниях участвовали члены делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий и сенатор Сергей Кисляк) удалось парировать их тезисы, указав, что так называемые эксперты представляют достаточно узкую прослойку гражданского общества и не отражают интересы большинства электората. Об этом, собственно, говорят и результаты всех последних избирательных кампаний в России", - сказал политик.

Он уточнил, что "многие участники слушаний согласились с мнением, что истинную картину должны установить докладчики комиссии по мониторингу, визита которых в России ожидают уже в октябре". "Мы готовы их принять не единожды, чтобы предоставить полную возможность максимально подробно изучить все российские реалии", - заверил парламентарий.

"Делегация РФ именно для этого вернулась в ПАСЕ. Европейская общественность не должна узнавать о происходящем в нашей стране только из источников кривозеркалья", - заключил Слуцкий.

Теги
РоссияКисляк, Сергей ИвановичСлуцкий, Леонид ЭдуардовичВозвращение России в ПАСЕ
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