Слуцкий заявил о неудачной попытке очернения России на закрытых слушаниях в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Представители российской оппозиции не смогли навязать членам комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) политизированную трактовку ситуации в России, для ее объективной оценки страну в октябре посетят докладчики ПАСЕ. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, во вторник на заседании данной комиссии ПАСЕ прошли закрытые слушания по России в рамках подготовки обзорного доклада по выполнению обязательств РФ перед Советом Европы. "Они были инициированы главой комиссии Роджером Гейлом (Великобритания) и носили заведомо провокационную цель - показать не в лучшем свете состояние гражданского общества и соблюдение основных прав и свобод в России", - пояснил депутат. "Однако оговорюсь сразу: этого сделать не удалось", - подчеркнул он.

"На слушания комиссией были приглашены российские эксперты: соратник Алексея Навального Леонид Волков, председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, юрист "Мемориала" Татьяна Глушкова", - продолжил Слуцкий. По его словам, их риторика "носила жесткий характер с ожидаемой политизированной окраской событий в России".

"Вместе с тем нам (в слушаниях участвовали члены делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий и сенатор Сергей Кисляк) удалось парировать их тезисы, указав, что так называемые эксперты представляют достаточно узкую прослойку гражданского общества и не отражают интересы большинства электората. Об этом, собственно, говорят и результаты всех последних избирательных кампаний в России", - сказал политик.

Он уточнил, что "многие участники слушаний согласились с мнением, что истинную картину должны установить докладчики комиссии по мониторингу, визита которых в России ожидают уже в октябре". "Мы готовы их принять не единожды, чтобы предоставить полную возможность максимально подробно изучить все российские реалии", - заверил парламентарий.

"Делегация РФ именно для этого вернулась в ПАСЕ. Европейская общественность не должна узнавать о происходящем в нашей стране только из источников кривозеркалья", - заключил Слуцкий.