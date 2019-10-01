Как поделить море. Рассказываем про документ, призванный положить конец спорам на Каспии

Каспийское море — это внутриконтинентальный водоем, не имеющий естественного выхода в Мировой океан, а значит, не подпадающий под действие международных конвенций по морскому праву.

Во времена СССР освоение Каспия регулировалось советско-иранскими договорами от 26 февраля 1921 года и 25 марта 1940 года. Они предусматривали свободу судоходства по всей акватории моря и свободу рыболовства (принцип "общей воды"), за исключением десятимильных национальных рыболовных зон, но не регулировали вопросы недропользования, военной деятельности, транзита через Каспий, охраны природной среды.

Правовой режим, установленный советско-иранскими договорами, признан всем международным сообществом государств. Однако после распада СССР и увеличения числа прибрежных государств на Каспии возникла необходимость выработки нового правового статуса моря.