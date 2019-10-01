Как поделить море. Рассказываем про документ, призванный положить конец спорам на Каспии

Президент РФ Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая была подписана пятью государствами в августе 2018 года. Во времена СССР Каспий фактически был внутренним водоемом Советского Союза — лишь 13,8% принадлежало Ирану. После распада СССР число прикаспийских государств увеличилось до пяти — Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан и Туркмения. В связи с этим возникла необходимость принятия нового соглашения по правовому статусу водоема. ТАСС объясняет, как страны Каспия делили море, почему на выработку консенсусного документа ушло 22 года и устроит ли он всех участников спора.
В чем особенность юридического статуса Каспия?
Каспийское море — это внутриконтинентальный водоем, не имеющий естественного выхода в Мировой океан, а значит, не подпадающий под действие международных конвенций по морскому праву.
Во времена СССР освоение Каспия регулировалось советско-иранскими договорами от 26 февраля 1921 года и 25 марта 1940 года. Они предусматривали свободу судоходства по всей акватории моря и свободу рыболовства (принцип "общей воды"), за исключением десятимильных национальных рыболовных зон, но не регулировали вопросы недропользования, военной деятельности, транзита через Каспий, охраны природной среды.
Правовой режим, установленный советско-иранскими договорами, признан всем международным сообществом государств. Однако после распада СССР и увеличения числа прибрежных государств на Каспии возникла необходимость выработки нового правового статуса моря.
Интересы каких стран пересекаются на Каспии?
1. На береговой линии Каспия расположены пять государств:
• на северо-западе и западе — Россия (Астраханская область, Дагестан и Калмыкия; протяженность береговой линии 695 км);
• на востоке и северо-востоке — Казахстан (2320 км);
• на юго-востоке — Туркмения (1200 км);
• на юго-западе — Азербайджан (955 км);
• на юге — Иран (724 км).
2. Крупнейшие нефтегазовые месторождения региона — казахстанские Тенгиз, Карачаганак, Кашаган и др. — разрабатывают международные консорциумы и зарубежные компании из США, Италии, Франции, Нидерландов и Великобритании.
Каспийское море — крупнейший на Земле замкнутый водоем, который причисляют как к озерам (бессточный водоем), так и к морям (из-за очень больших размеров). Расположено на Евразийском материке. Его протяженность с севера на юг составляет примерно 1200 км, ширина с запада на восток — от 195 до 435 км.
Длина береговой линии оценивается примерно в 6500-6700 км, с островами — до 7000 км. Площадь составляет примерно 371 тыс. кв. км, максимальная глубина — 1025 м. В Каспийское море впадает свыше 130 рек, из них наиболее крупные — Волга, Урал, Терек, Сулак, Самур. Природные ресурсы моря включают свыше 500 видов растений и 854 вида рыб, из них около 30 имеют промысловое значение: белуга, севрюга, стерлядь, судак, осетр (около 90% мировых запасов осетровых) и др.
Прогнозные углеводородные ресурсы Каспия (нефть и газ) оцениваются в пределах 18 млрд тонн условного топлива, доказанные запасы — до 4 млрд тонн. Это второе место по объему запасов нефти и газа после Персидского залива.
Из Каспия в Мировой океан суда попадают через Азовское море — с помощью Волго-Донского судоходного канала.
Что мешало сторонам прийти к соглашению?
Страны Каспия придерживались разных позиций по разграничению дна водоема, а также по территориальной принадлежности крупных углеводородных месторождений на морском шельфе.
• Азербайджан, Казахстан и Туркменистан предлагали разграничить Каспий по методу "модифицированной срединной линии" (линия, каждая точка которой находится на равном удалении от соответствующих ближайших точек на побережьях этих государств).
• Иран настаивал на сохранении Каспийского моря в общем пользовании по принципу кондоминиума, допуская при этом создание пяти равных секторов (по 20%). Кроме того, Иран выступал категорически против заключения двусторонних соглашений по Каспию.
• Россия поддерживала разграничение недр и шельфа Каспийского моря, но была против раздела его акватории, поскольку это потребует коренного пересмотра сложившегося за последние 70 лет режима хозяйственного использования водоема.
Как стороны пытались урегулировать спор?
Прикаспийские государства договорились принять Конвенцию о правовом статусе моря. Работа, связанная с ее подписанием, началась в 1996 году, когда по решению министров иностранных дел пяти прикаспийских государств была образована Специальная рабочая группа (СРГ) на уровне заместителей министров иностранных дел.
Поскольку урегулировать все разногласия в формате "пятерки" не получалось, некоторые прикаспийские государства стали договариваться в двух- и трехсторонних форматах. В частности, спорные вопросы между Россией, Казахстаном и Азербайджаном были разрешены благодаря подписанию в 1998 и 2001 годах документов о разграничении дна и недр Каспийского моря (по ним водная поверхность остается в общем пользовании, разграничение проходит на основе договоренности сторон по методу срединной линии).
В 2003 году Россия, Казахстан и Азербайджан подписали Соглашение о точке стыка линии разграничения сопредельных участков дна Каспия. По договору России отводилось примерно 19% дна Каспия, Казахстану — 29%, Азербайджану — в пределах 20%. В 2014 году межгосударственное соглашение о разграничении дна Каспия было также подписано между Казахстаном и Туркменией. Аналогичных договоренностей между Азербайджаном и Туркменией достичь не удалось.
Вопрос статуса Каспия был ключевой темой обсуждения на саммитах прикаспийских государств. Всего состоялось четыре таких саммита, пятый пройдет 12 августа в казахстанском Актау. Именно на нем, спустя 22 года после начала дискуссий, будет принята Конвенция о правовом статусе Каспия.
Каковы положения конвенции?
Каждая сторона устанавливает территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль. К ним прилегает рыболовная зона шириной еще 10 миль. Согласно конвенции, методику установления прямых исходных линий (условные линии побережья с учетом его топографии, портовых сооружений и расположенных вдоль берега островов — прим. ТАСС), к которым прилегают территориальные воды, еще предстоит определить отдельным соглашением.
Государства будут иметь исключительное право регулировать, разрешать и проводить морские научные исследования в своих территориальных водах, в своей рыболовной зоне, связанные с водными биологическими ресурсами и с разведкой и разработкой ресурсов дна и недр.
Стороны смогут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря, а также подводные магистральные трубопроводы при условии соответствия их проектов международным экологическим требованиям и стандартам. Для этого не понадобится одобрение всей "пятерки", а лишь договоренность стран, по чьему сектору пройдет кабель или труба. Таким образом, строительство транскаспийского трубопровода из Туркмении в Азербайджан и далее через Турцию в Европу зависит теперь от договоренностей между Ашхабадом и Баку.
В Каспийском море не смогут присутствовать вооруженные силы третьих стран. Суда должны ходить только под флагами прикаспийских государств. Положение о запрете создания военных баз построено расплывчато: стороны обязуются не предоставлять свои территории для совершения агрессии или военных действий против других сторон. Таким образом, возможность создания военных баз, предназначенных для ведения военных действий против некаспийских государств, очевидно, допускается.
Какие проблемы останутся неразрешенными?
Море или озеро? Конвенция зафиксировала использование традиционного названия — Каспийское море — и при этом определила его как "окруженный сухопутными территориями сторон водоем". Это особый правовой статус, по которому Каспий не будет считаться ни морем, ни озером.
Вопрос размежевания дна по-прежнему открыт. В тексте лишь указывается, что "разграничение дна и недр Каспийского моря на сектора осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств с учетом общепризнанных принципов и норм права". То есть конкретные координаты раздела будут определять сами государства между собой.
О разделе Каспия на пять равных частей (на чем настаивал Иран) придется забыть. Тегеран претендовал на 20% акватории (по "медианному" методу ему досталось бы только 14%), но в документе речи о равном разделении Каспия не идет.
Иран пока не ратифицировал конвенцию. Процесс ратификации документа в настоящее время уже завершен РФ, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном.