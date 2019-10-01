Эксперты: США могут продлить СНВ-3 для контроля ядерного потенциала России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Продление США Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) маловероятно, но Вашингтон может пойти на этот шаг ради контроля над ядерным потенциалом России. Такое мнение высказали во вторник российские эксперты, выступая на конференции Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова в области контроля над вооружениями "Новый вектор" с участием американских экспертов.

"Договор СНВ-3 выгоден для США. Он позволяет проводить тотальный контроль над текущим состоянием ядерного потенциала нашей страны, фиксировать какие-то изменения, - отметил главный научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Владимир Дворкин. - Поэтому американцы вполне могут рассматривать возможность продления ДСНВ до 2026 года в угоду собственным интересам".

Аналогичной точки зрения придерживается старший научный сотрудник Отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН, бывший главный военный представитель РФ при НАТО Валентин Кузнецов. Специалист считает, что СНВ-3 является краеугольным камнем в российско-американском диалоге. "Наши отношения находятся сейчас в реанимации, то есть в тяжелом состоянии. Необходимо серьезно работать обеим сторонам, и главный документ, который нужно взять за основу, - это СНВ-3. Можно сказать, это единственная ниточка, которая осталась у нас в сфере контроля над вооружениями", - подчеркнул он.

Эксперты не исключили и отказ американской стороны продлить СНВ-3, при котором США будут активно наращивать количество ядерных зарядов. "Тогда баланс сил между нашими странами будет серьезно нарушен", - сказал Дворкин.

Вместе с тем, продолжил политолог, возможен и другой вариант развития событий при отсутствии продления договора. "Вполне вероятно, что США и РФ не будут заметно наращивать число ракет с боезарядом, осуществляя только модернизацию. В таком случае баланс сил будет сохранен, и стороны через несколько лет даже, возможно, вернутся к переговорам", - пояснил он.

История договора

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году и вступил в силу в 2011 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением.

Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.