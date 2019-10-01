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Арктика сегодня

Патрушев считает, что проекты освоения Арктики должны носить мирный характер

Нагнетанию напряженности в Арктике необходимо противостоять сообща, заявил секретарь Совета безопасности России

ОСТРОВ ВАЛААМ, 1 октября. /ТАСС/. Мирное использование Арктики должно стать безусловным приоритетом проектов по освоению этого региона. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на пленарном заседании восьмой международной встречи государств - членов Арктического совета, проходящей в России под эгидой Совбеза.

"Доверие, взаимовыручка, готовность пренебречь частными разногласиями ради общего дела - таковы фундаментальные ценности, которые традиционно разделяли полярники всех времен и народов", - подчеркнул Патрушев

По его словам, сейчас к этим ценностям добавляются новые приоритеты. "Современные покорители Арктики должны не только осваивать ее в хозяйственном отношении - они должны передать ее потомкам в первозданном виде, привить будущим поколениям любовь и бережное отношение к этому краю. Безусловным приоритетом должно стать мирное - научное и хозяйственное - использование Севера и совместное преодоление угроз его безопасности", - отметил Патрушев.

Нагнетание напряженности

Страны - участники проектов по освоению Арктики должны сообща противостоять попыткам нагнетания напряженности вокруг этого региона, заявил Патрушев.

"Арктика - сложный для освоения регион. Однако именно здесь на протяжении столетий складывалась уникальная модель международного сотрудничества. И сегодня Арктический совет воплощает в себе этот дух взаимопонимания", - сказал Патрушев.

"Важно совместными усилиями противодействовать попыткам создавать искусственные разделительные линии и нагнетать напряженность вокруг вопросов, которые арктические державы хотят и могут решать в рамках существующих международных площадок - ООН, Арктического совета, Совета Баренцева и Евроарктического региона, Северного измерения, Арктического экономического совета", - подчеркнул он.

Освоение Арктики

Суровые условия Арктики делают многие начинания настолько сложными, что их осуществление возможно лишь в тесном международном сотрудничестве, заявил Патрушев.

"Амбициозной задачей является формирование основ для успешного экономического освоения региона. Суровые условия Арктики делают многие начинания настолько сложными, что их осуществление возможно лишь в тесном международном сотрудничестве", - сказал Патрушев.

"Особое внимание необходимо уделить раскрытию транспортных возможностей. Речь идет в первую очередь об усилении роли Северного морского пути, для развития которого российская сторона прикладывает большие усилия", - отметил Патрушев.

Расширение туризма

Развитие Арктики должно идти параллельно с повышением ее доступности для туристов из разных стран, заявил Патрушев.

"Изменение политического и экономического облика Арктики невозможно без повышения ее туристической привлекательности и экологической защищенности. Уникальная природа должна стать доступной не только для нескольких тысяч туристов, как сегодня, а для многих сотен тысяч гостей со всего мира", - сказал Патрушев.

"Арктику недостаточно просто обсуждать - ее нужно увидеть. Именно поэтому наши встречи традиционно проходят в различных регионах России, что дает возможность оценить многообразие природы и культуры нашей страны", - добавил Патрушев.

Нынешняя встреча проходит на борту теплохода, который следует из Санкт-Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно. На мероприятии обсуждается сотрудничество в целях стратегической стабильности в Арктике и устойчивое развитие региона.

На встрече представлены все зарубежные государства, входящие в Арктический совет - Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция. Кроме того, на встречу прибыли представители Китая, Индии, Италии, Германии, Республики Корея, Сингапура, Франции и Японии. Российскую делегацию возглавляет Патрушев.

Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии, изначально видевшей главной его целью сохранение уникальной природы северной полярной зоны.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияАрктика сегодня
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