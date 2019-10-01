Путин внес в Госдуму доппротокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник внес на ратификацию в Госдуму дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

"Дополнительным протоколом в Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 года вносятся изменения, направленные на пресечение деятельности иностранных террористов-боевиков и лиц, оказывающих им финансовую и иную помощь, а также на расширение практики обмена информацией о них между государствами - участниками Конвенции с использованием контактных пунктов", - говорится в пояснительной записке. Согласно ей, имплементация документа "позволит активизировать международное антитеррористическое сотрудничество, повысить эффективность профильных мер, принимаемых на международном и национальном уровнях".

В соответствии с пояснительным докладом, являющимся официальным толкованием положений доппротокола, деяния, на которые распространяются статьи 4, 5 и 6 документа (поездка за границу в целях совершения преступлений террористической направленности, финансирование, организация такой поездки или содействие ей каким-либо иным способом), "могут не рассматриваться в качестве самостоятельных преступлений, а квалифицироваться как приготовление к преступлению террористической направленности, покушение на такое преступление или соучастие в его совершении", указывается в сопроводительных материалах. В связи с этим доппротокол был подписан и ратифицируется с заявлением, предусматривающим, что в соответствии с УК РФ деяния, на которые распространяется статья 4 документа, "будут рассматриваться в качестве приготовления к преступлению террористической направленности или покушения на такое преступление и в этом качестве влекут уголовную ответственность".

Кроме того, внесенный в Госдуму проект закона содержит заявление о том, что предусмотренные статьями 5 и 6 доппротокола финансирование поездки за рубеж в целях совершения терактов и организация такой поездки или содействие ей каким-либо иным способом "влекут ответственность в РФ как за соучастие в приготовлении или покушении на совершение преступления террористической направленности".

Согласно пояснительному докладу предусматривается возможность задействования в качестве контактных пунктов для обмена информацией уже существующих профильных национальных механизмов. "Национальный антитеррористический комитет и ФСБ России развернули российский сегмент контактных пунктов на базе своих подразделений, обеспечивающих функционирование созданного ими ранее Международного банка данных по противодействию терроризму. В связи с этим дополнительного финансирования на обеспечение деятельности российского контактного пункта не требуется", - гласит пояснительная записка.