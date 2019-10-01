Татарстан готов использовать московский опыт онлайн-голосования на выборах

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Власти Татарстана готовы изучить опыт Москвы по использованию электронного голосования на выборах. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов ранее направил письмо председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой с предложением в качестве эксперимента провести на выборах депутатов Госдумы в 2021 году онлайн-голосование в Москве и Казани. По его словам, московский эксперимент прошел удачно. Свое предложение он обосновал тем, что в Татарстане информационные технологии развиты "так же высоко, как и в Москве".

"Наша позиция, в принципе, сводится к одному: любое решение, которое совершенствует избирательный процесс, делает его более прозрачным и удобным для избирателей, мы приветствуем. Поэтому, если опыт Москвы по электронным выборам показал свою эффективность, мы готовы его изучить", - сказала она.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: во время эксперимента в онлайн-режиме могли проголосовать более 11,2 тыс. человек.

Итоговая явка на электронном голосовании 8 сентября составила 92,3%.

Избранные 8 сентября депутаты Мосгордумы VII созыва вступили в должность 17 сентября. В обновленный состав столичного парламента вошли 45 депутатов, при этом 16 из них ранее работали в Мосгордуме.