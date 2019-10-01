Толстой увидел в выступлении Макрона в ПАСЕ старые штампы по отношению к России

СТРАСБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Выступление президента Франции Эмманюэля Макрона на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) содержало ряд старых клише и штампов по отношению к России. Об этом заявил во вторник журналистам глава российской делегации Петр Толстой, комментируя речь французского лидера, значительная часть которой так или иначе касалась РФ.

"То, что он говорил про Россию, к сожалению, это повторение старых штампов и клише по отношению к нашей стране и по отношению к ситуации с Украиной", - сказал парламентарий, отвечая на вопрос ТАСС. По его мнению, "это выступление доказывает только одно: России нужно вырабатывать собственную линию поведения, а не пытаться следовать в фарватере каких-то европейских представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо".

Толстой отметил, что Макрон "говорит по поводу [освобожденного в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной Олега] Сенцова и не говорит по поводу [освобожденного тогда же руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла] Вышинского, обвиняет Россию во всех смертных грехах и никоим образом не учитывает реальность". "Даже тот факт, что Россия является гарантом минских соглашений (таким же, как Франция и Германия), в его речи не прозвучал", - добавил он.

В своей речи с трибуны ПАСЕ Макрон - глава государства, председательствующего в настоящее время в Совете Европы, в том числе заявил, что "подавление манифестаций в России вызвало многочисленные сомнения в легитимности действий, которые Франция разделяет и по поводу которых уже озвучивала свое мнение". Он также упомянул о "вторжении" России на Украину и высказал мнение, что одним из возможных последствий такого шага должен был бы стать выход из Совета Европы. Но в таком случае, отметил президент, россияне бы лишились возможности защищать свои права в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Он также заявил, что в решении украинского кризиса наиболее эффективным было бы придерживаться минских соглашений.