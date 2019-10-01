Путин удовлетворен совместной работой по присоединению Ирана к ЕАЭС

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил президенту Ирана Хасану Роухани обсудить двусторонние отношения, ситуацию вокруг СВПД и положение в Сирии.

"Поговорим о двусторонних вопросах, об СВПД, о ситуации в регионе, в том числе в Сирийской Арабской Республике", - сказал Путин на встрече с Роухани в Ереване после саммита ЕАЭС.

Российский лидер отметил, что президенты двух стран проводят встречи регулярно, но, учитывая динамику ситуации в регионе, а также двусторонние связи, "всегда есть о чем поговорить и что обсудить". "Я с удовлетворением констатирую, что идет совместная работа по присоединению Ирана к Евразийскому экономическому союзу. Уверен, что эта работа пойдет на пользу нашим странам. Она строится на базе основополагающих принципов международного права и основных положений Всемирной торговой организации", - сказал Путин.

Роухани, в свою очередь, отметил: "К счастью, двусторонние отношения между нашими странами прогрессируют, и, даже если мы будем встречаться каждую неделю, у нас всегда будет о чем поговорить". Он добавил, что на протяжении многих лет истории отношений России и Ирана стороны "достигли беспрецедентного уровня искренности".

Роухани добавил, что планирует обсудить с Путиным международные вопросы, а также проблематику двусторонних отношений. "Обе наши страны находятся в чувствительном регионе и, к сожалению, в последние недели мы видим негативные проявления здесь. И где бы мы ни взаимодействовали, наша конечная цель - это мир, стабильность и безопасность", - добавил Роухани.