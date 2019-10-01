Слуцкий: слова Макрона о поддержке РФ в Совете Европы стали холодным душем для русофобов

СТРАСБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Тезисы о поддержке членства России в Совете Европы и его парламентской ассамблее в выступлении президента Франции Эмманюэля Макрона с трибуны ПАСЕ стали холодных душем для русофобски настроенных делегатов. Такое мнение высказал во вторник журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он, в частности, обратил внимание, что французский лидер "достаточно большой блок в своей речи посвятил возвращению российской делегации в ПАСЕ". "Макрон полностью поддержал решение о сохранении членства России в Совете Европы, хотя и с оговорками об отсутствии "жестов услужливости". Но в любом случае это стало холодным душем для русофобски настроенных парламентариев", - отметил политик.

"Однако здесь хотелось бы продолжить линию на восстановление конструктива", - сказал Слуцкий. Он подчеркнул, что "давно пора отказаться от санкционного диктата и ограничительных мер, по крайней мере в отношении парламентариев". По словам председателя комитета Госдумы, именно об этом он хотел спросить президента Пятой республики, "но, к сожалению, случая такого не представилось из-за лимита по времени".

При этом Слуцкий выразил сожаление в связи с тем, что в своей речи Макрон не смог избежать того, с чем российские делегаты "часто сталкиваются в Страсбурге - пресловутых двойных стандартов". "Это прозвучало и в его оценке обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, когда на фоне хвалебных од об освобождении Олега Сенцова ни слова не прозвучало о политзаключенном режима Порошенко Кирилле Вышинском, и летних московских беспорядков, которые упорно трактуются на Западе как подавление мирных протестов, и в вопросах урегулирования на юго-востоке Украины", - пояснил он.

"Опять мы услышали о "важности минских соглашений для диалога с Россией", - проанализировал Слуцкий еще один тезис Макрона. "Но, позвольте, Москва выступает в минском процессе ровно с тех же позиций, что Париж и Берлин - позиций посредника для разрешения конфликта в Донбассе. Мы не являемся стороной - участницей. И это крайне важно понимать, особенно в контексте ведения переговоров по организации нового саммита в "нормандском формате", - добавил он.

"Не менее важно понимать необходимость выполнения минских соглашений Киевом - выполнения, а не саботажа. Вместе с тем убежденность Макрона в безальтернативности Минска-2 все же внушает, как принято говорить, осторожный оптимизм", - заключил он.