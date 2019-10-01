Грызлов заявил, что все участники контактной группы согласовали "формулу Штайнмайера"

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию на востоке Украины на встрече во вторник согласовала "формулу Штайнмайера". Это подтвердил после встречи в Минске полпред России в группе Борис Грызлов.

"Все участники заседания контактной группы, включая представителей Отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство. Таким образом, согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, - сказал он. - Удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание этой формулы".

Кроме того, по словам Грызлова, на встрече был также согласован график разведения сил и средств конфликтующих сторон в населенных пунктах Петровском и Золотом.

"Начало выполнения мероприятий графика разведения намечено на 7 октября", - утонил он.

"Таким образом удалось синхронизировать вопросы повышения безопасности с политическими вопросами, - отметил Грызлов. - Данные меры должны способствовать дальнейшему снижению числа инцидентов с применением оружия и обеспечат устойчивое выполнение режима прекращения огня".