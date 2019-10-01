Захарова с иронией похвалила Украину за инициативу о создании группы "Балтик плюс" в ПАСЕ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник с иронией приветствовала создание в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) постоянной группы "Балтик плюс", направленной на противодействие Москве.

"Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику - политику непризнания аннексии Крыма! Замечательно, что непризнание аннексии Крыма осознали делегации Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии", - написала Захарова на своей странице в Facebook, выразив отдельное почтение Ясько за такую инициативу.

Ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько сообщила о создании в организации постоянной группы "Балтик плюс" с участием также Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.

В сообщении, размещенном во вторник на ее странице в Facebook отмечается, что задачей группы является "продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части восточной Украины, Грузии и Молдавии".

"Наш первый шаг - отказ от празднования 70-й годовщины организации [Совета Европы], которая потеряла свой авторитет в глазах миллионов граждан государств - членов, - написала Ясько. - Это результат наших консультаций, которые были проведены в последние два дня в Страсбурге".