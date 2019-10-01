Путин поздравил Пашиняна с результатами саммита ЕАЭС в Ереване

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил стратегический характер отношений двух стран и поздравил его с результатами саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоялся в Ереване.

"Хочу подтвердить стратегический характер наших отношений. Они скреплены не только событиями последних лет или десятилетий, а скреплены многовековой историей отношений наших народов. Вас, как председателя ЕАЭС, хочу поздравить с результатами саммита в Ереване", - сказал Путин на встрече с Пашиняном.

Он добавил, что результаты саммита "действительно хорошие", в том числе и "с точки зрения развития связей с нашими партнерами из третьих стран".

"Нет ни одного сбоя - наоборот, достигнуты все договоренности в рамках организации между странами участницами этого союза. Вы тот человек, который приложил максимум усилий для такой результативной работы", - добавил Путин.

Высший Евразийский экономический совет является главным руководящим органом Евразийского экономического союза. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.