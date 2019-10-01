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Захарова заявила, что Москва позитивно оценивает итоги контактной группы

Ранее полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники заседания контактной группы согласовали "формулу Штайнмайера"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия позитивно оценила согласование контактной группой механизма введения особого статуса для Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Об этом заявила во вторник ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Позитивно оцениваем согласование контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах, - указала она. - Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей".

Во вторник по результатам заседания контактной группы полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство, отметив, что, "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Также участники встречи договорились о разведении сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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