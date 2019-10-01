Лавров примет участие в дискуссии по Ближнему Востоку на заседании клуба "Валдай" в Сочи

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду примет участие в XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи. В этом году мероприятие посвящено темам, во многом связанным с восточным направлением российской внешней политики.

"За последние годы роль нашей страны во многих регионах, объединенных широким понятием "Восток", без преувеличения стала ключевой, что закономерно вызывает повышенный интерес у зарубежных партнеров и экспертного сообщества", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, анонсируя участие Лаврова в заседании.

В этом году "Валдай" в сотрудничестве с российским внешнеполитическим ведомством посвятил различным аспектам ситуации в Азии и на Ближнем Востоке целую серию встреч, в которых приняли участие Лавров и его заместители. Таким образом, ежегодная конференция венчает большую тематическую программу.

Глава МИД РФ - традиционный гость ежегодных заседаний клуба, однако на этот раз ему предстоит не закрытая встреча с представителями "Валдая", а панельная дискуссия о том, как Москва видит Ближний Восток, каковы представления о его будущем и основные цели российской политики.

Вместе с Лавровым участвовать в сессии будут научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Модерировать встречу будет генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Заседание клуба "Валдай" проходит с 30 сентября по 3 октября, в нем участвуют 143 эксперта из 37 стран. В пленарной сессии в завершающий день мероприятия запланировано участие президентов России, Азербайджана, Казахстана, Филиппин, а также короля Иордании.