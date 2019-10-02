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Гоцанюк официально возглавил правительство Крыма

Он занимал пост заместителя председателя Совета министров с 2016 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении Юрия Гоцанюка председателем Совета министров региона. Документ размещен в среду на портале правительства республики.

"Назначить Гоцанюка Юрия Михайловича на государственную должность Республики Крым - председателя Совета министров Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым со 2 октября 2019 года", - говорится в документе.

Госсовет Крыма во вторник согласовал назначение главой правительства республики 53-летнего Гоцанюка, бывшего вице-премьера крымского правительства.

Гоцанюк занимал должность заместителя председателя Совета министров с 2016 года. Ранее работал агрономом, главным агрономом в сельхозхозяйствах Первомайского района Крыма, руководителем сельхозкооператива, был председателем райсовета и главой районной администрации Нижнегорского и Первомайского районов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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