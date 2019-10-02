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Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием установления дипотношений между РФ и КНР

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в поздравительной телеграмме российского президента говорится, что отношения двух стран "с честью выдержали испытание временем"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Наша страна первой признала Китайскую Народную Республику и сразу же наладила самое тесное взаимодействие с ней. Вспоминая историю российско-китайских отношений, мы можем уверенно сказать, что они с честью выдержали испытание временем", - отметил Путин.

Он высоко оценил успехи в развитии конструктивного сотрудничества на самых различных направлениях, которых Москва и Пекин достигли за последнее время, расширение содержательного политического диалога на всех уровнях, а также координацию усилий в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня - в том числе в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних структур.

Президент России выразил уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса российско-китайских связей на благо дружественных народов двух стран, в интересах упрочения стабильности и безопасности на евразийском континенте и во всем мире, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи Цзиньпин
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