Пушков: Россия и Донбасс не признают новый закон об особом статусе

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями пытается дезавуировать подписание "формулы Штайнмайера", но ни Россия, ни Донбасс не признают некий новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей без согласования с Контактной группой. Такое мнение выразил в среду сенатор Алексей Пушков.

"Подписав "формулу Штайнмайера", Зеленский пытается теперь ее дезавуировать, действуя в духе [бывшего президента Украины Петра] Порошенко. Он хочет принять "новый закон об особом статусе". Но ни Донбасс, ни Россия его не признают. Любые изменения должны быть согласованы в Контактной группе и в "нормандской четверке", - написал Пушков в Twitter.

Во вторник, как сообщил по результатам заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов, все участники согласовали "формулу Штайнмайера". Таким образом, отметил он, "согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Выступивший после этого на брифинге президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "формулу Штайнмайера" предстоит "имплементировать в новый закон об особом статусе". Он отметил, что закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря, добавив, что парламентом в тесном сотрудничестве с общественностью и после публичного обсуждения будет разработан новый закон.