Слуцкий: при объективном расследовании крушения MH17 версия о роли РФ рассыпется

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "голосом разума" предложение депутатов голландского парламента изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в июле 2014 года в Донецкой области Украины.

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"В истории крушения МН17 наконец прозвучал голос разума: голландские депутаты потребовали изучить роль Украины в авиакатастрофе малайзийского боинга. При объективном расследовании выводы о причастности России рассыпятся в пыль", - написал Слуцкий в среду в своем Twitter.

Ранее депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17. Это следует из предложения, поддержанного всеми партиями, которые участвовали во вторник вечером в дебатах в главном законодательном органе страны. Парламентарии обратили внимание, что "для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной Украины необходимо дальнейшее изучение фактов". С учетом этого они потребовали от правительства рассмотреть, "какие варианты существуют для проведения такого дальнейшего изучения фактов и доложить о результатах нижней палате парламента".

Пассажирский "Boeing-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.