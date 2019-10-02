Президент Филиппин прибыл в Москву с официальным визитом

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте в сопровождении делегации прибыл в Россию с официальным визитом. Об этом сообщил ТАСС в среду дипломатический источник в Москве.

"Президент прибыл в российскую столицу", - сказал собеседник агентства. Встреча делегации в правительственном терминале проходила без прессы.

Дутерте впервые посетил Россию в мае 2017 года, однако в связи с обострением ситуации в его стране был вынужден прервать визит и срочно вернуться на Филиппины. Тогда на острове Минданао на юге страны было введено военное положение в связи с вооруженными столкновениями между военными и боевиками, связанными с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Дутерте 3 октября вместе с главой российского государства Владимиром Путиным и лидерами Азербайджана, Иордании и Казахстана примет участие в заседании международного клуба "Валдай" в Сочи. По словам представителя Кремля, российский президент планирует также провести двусторонние встречи с иностранными коллегами, в том числе с Дутерте.