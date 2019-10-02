Члены делегации РФ планируют встретиться с генсеком Совета Европы в Страсбурге

СТРАСБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Члены делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) планируют встретиться с новым генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич на полях осенней сессии ПАСЕ. Об этом сообщил журналистам в среду зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

"Есть планы встретиться", - сказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, парламентарии РФ хотели бы обсудить "весь спектр вопросов взаимодействия, понять, как она видит развитие организации в новой для нее должности".

"От нее во многом будет зависеть организация работы Комитета министров Совета Европы, это будет затрагивать так или иначе всю организацию, а значит, и ПАСЕ", - добавил Кисляк.

Он выразил уверенность, что на встрече будет затронута тема возможного создания механизма привлечения к ответственности за нарушение странами положений устава Совета Европы. "Наверняка. Это просто неизбежно. Не то чтобы этот вопрос какой-то аварийный и требующий специального разговора сейчас, но, конечно, очень важно знать ее оценки и ее подходы", - заключил Кисляк.

С инициативой о создании данного механизма выступила в понедельник на заседании ПАСЕ государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален.