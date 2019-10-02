Лавров отметил "проблески здравого смысла" в контактах с США по Ближнему Востоку

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Россия видит "проблески здравого смысла" в контактах с США по Ближнему Востоку. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Есть проблески здравого смысла в наших контактах с американскими коллегами и с западными коллегами [по ситуации на Ближнем Востоке]", - отметил Лавров.

"Они все-таки, можно сказать, сквозь зубы, но приветствовали договоренности, которые были достигнуты в астанинском формате между правительством и оппозицией Сирии по созданию конституционного комитета и согласованию его правил и принципов", - добавил министр.

"Безрассудные эксперименты" на Ближнем Востоке

Как заявил Лавров, Ближний Восток стал площадкой для безрассудных политических экспериментов, которые уже привели к трагическим последствиям.

"Ближний Восток - это район, колыбель многих цивилизаций, мировых религий. Конечно же, сейчас, когда он превратился в площадку для безрассудных экспериментов, которые привели к трагическим последствиям, тема эта весьма остра", - сказал он на сессии "Ближний Восток в общем контексте российской политики".

"Авантюры со сменой режимов в Ираке, в Ливии обернулись, по сути, разрушением государственности этих стран. Ирак сейчас худо-бедно все-таки больше преуспел в том, чтобы свою государственность вновь вернуть в нормальное состояние. И мы активно помогаем нашим иракским коллегам, в том числе повышая боеспособность их сил безопасности, их армии в борьбе с остатками террористических группировок", - продолжил министр.

Лавров напомнил, что в 1970-80-х годах, когда Советский Союз присутствовал в Афганистане, сопротивление моджахедов поддерживали США, которые снабжали их оружием и прочими необходимыми ресурсами. "Как результат появилась "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС), которая до сих прекрасно себя чувствует. 11 сентября 2001 года она нанесла удар по Соединенным Штатам. Казалось бы, уже тогда нужно было сделать вывод, что преступно рассчитывать на возможность контролировать террористов, делать на них ставку в расчете использовать в геополитических целях", - отметил он, подчеркнув, что наивно верить в возможность контролировать террористов.

"США выгодна турбулентность"

Интересы Вашингтона на Ближнем Востоке, по словам Лаврова, совпадают с сохранением нестабильной обстановки в регионе.

"Если посмотрите на американские кампании вмешательства, они, по сути дела, направлены на то, чтобы заставить соответствующие стороны делать так, как считает нужным Вашингтон. А Вашингтон обычно считает нужным, вернее считает для себя полезным, иметь такую турбулентность, незатухающую, потому что Соединенные Штаты далеко, здесь есть базы. Они всегда могут смотреть, где им выгодно поддержать одну сторону, где другую, куда потечет нефть, откуда брать газ, где что-нибудь продать свое из вооружений", - сказал он.

Лавров отметил, что сохранение конфликта на Ближнем Востоке увеличивает спрос на американское оружие. "Они хорошие такие купцы: "Либо покупай, либо мы тебя где-нибудь по другим направлениям зажмем", - добавил он.

При этом глава МИД подчеркнул, что Россия не стремится заставить другие государства действовать так, "как желает Москва, по своим капризам". "Наше влияние в той же Сирии, например, мы хотим использовать, чтобы в Сирии был мир, была безопасность и чтобы этот уникальный регион с уникальной этноконфессиональной мозаикой не разрушился. И чтобы он не стал очередным прибежищем террористов и прочих нехороших людей. И нам важна безопасность, нам важно сосуществование культур, цивилизаций, религий, - отметил Лавров. - <...> Нигде из тех частей Ближнего Востока, где Россия так или иначе проявляет активность, не происходит из-за наших действий какого-либо разобщения, размежевания этносов, конфессий и цивилизационных структур".

Цели РФ

По словам Лаврова, задача России заключается в том, чтобы не допустить превращения региона Ближнего Востока в заповедник террористов.

"Наша общая задача, как я понимаю, все-таки не позволить этому региону стать заповедником террористов, а тенденции к этому налицо, та же Ливия. Это очень серьезная ситуация", - сказал он.

По мнению Лаврова, западные страны "всеми правдами и неправдами пытаются обвинять сирийские органы ... во всех смертных грехах" вместо того, чтобы без двойных стандартов объединиться в борьбе с терроризмом.

Ситуацию, которая складывается в Организации по запрещению химического оружия, он назвал примером того, как Запад "по сути дела пытается приватизировать секретариат универсальной международной организации, пытается путем выкручивания рук странам, которые не могут заявить свою позицию и ощущать себя в безопасности, поменять универсальную конвенцию на нечто, позволяющее ему через послушных сотрудников секретариата Организации по запрещению химического оружия вершить беспредел уже в правовом поле, вернее, за пределами этого самого правового поля".

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия намерена работать "со всеми, кто может помочь решить проблемы реально". Министр заявил, что Россия делала предложения в сфере военно-технического сотрудничества практически всем странам Ближнего Востока в ответ на их заинтересованность.

"Мы военно-техническое сотрудничество рассматриваем как взаимовыгодную сферу сотрудничества, взаимодействия с нашими партнерами. Практически всем странам Ближнего Востока такие предложения делались, причем в большинстве случаев в ответ на их проявляемый интерес. Это страны Персидского залива, это и Турция, естественно. И, кстати, это и страны АСЕАН", - сказал Лавров.