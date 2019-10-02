В Кремле назвали позитивным фактом подписание Украиной "формулы Штайнмайера"

"Само подтверждение "формулы Штайнмайера", которая, кстати говоря, была принята всеми участниками нормандской четверки, включая Украину, уже фактически несколько лет назад, является фактом позитивным и, безусловно, является важным шагом на пути реализации тех договоренностей, которые были достигнуты ранее", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

"Сейчас хочется надеяться на то, что мы и дальше пойдем по пути реализации минских договоренностей, ибо это является единственным возможным способом для урегулирования украинского конфликта на юго-востоке этой страны", - добавил он.

По словам Пескова, Кремль рассчитывает, что ясность относительно даты проведения саммита в нормандском формате наступит в ближайшее время.

"Подписание ["формулы Штайнмайера"] состоялось только вчера, поэтому сейчас, конечно, все заинтересованные стороны и представители будут работать над перспективами проведения такого саммита. Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит", - сказал Песков.

Во вторник по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство, отметив, что "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Формула Штайнмайера

Стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса, что предусмотрено Минскими соглашениями, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер еще в 2015 предложил особый порядок его вступления в силу. Он предполагает, что особый статус этому региону Украины будет предоставлен в день проведения там внеочередных выборов на временной основе. На постоянной основе он начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

Идея была затем одобрена на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года и получила с тех пор название "формула Штайнмайера". Однако затем Киев стал выставлять дополнительные условия своего согласия на ее реализацию. Только после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского украинские власти согласились вернуться к обсуждению вопроса.

В сентябре советники глав "нормандской четверки" в результате нескольких раундов консультаций договорились, что текст с описанием "формулы Штайнмайера" должен быть подписан всеми участниками Контактный группы как первый шаг к постепенной реализации других положений минских соглашений и подготовке к новой встрече лидеров Германии, России, Украины и Франции.

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