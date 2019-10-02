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Песков опроверг отставку главы ФСИН Корниенко

По словам пресс-секретаря российского президента, такой указ не публиковался
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг освобождение от должности главы Федеральной службы исполнения наказаний РФ Геннадия Корниенко.

"Указа [президента об освобождении Корниенко от должности] не было, он не публиковался", - сказал Песков журналистам. Так он ответил на вопрос ТАСС о том, действительно ли президент РФ Владимир Путин подписал такой указ.

Во вторник зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева заявила журналистам, что Корниенко покинул пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе. Источник близкий к уголовно-исполнительной системе, сообщил ТАСС, что соответствующее решение было принято 30 сентября. В этот день Корниенко исполнилось 65 лет. Это предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе для сотрудника в звании генерал-полковника внутренней службы.

Как стало известно ТАСС, Корниенко находился в отпуске со 2 сентября. Он возглавил ФСИН в 2012 году.

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