Лавров: Россия приветствует настрой хуситов на прекращение огня и начало переговоров

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Россия приветствует стремление мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) к прекращению огня в Йемене и к началу переговорного процесса по урегулированию конфликта. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Только через инклюзивные переговоры можно урегулировать тяжелейшую ситуацию в Йемене, где, по данным ООН, налицо крупнейшая гуманитарная катастрофа, - отметил глава МИД РФ. - Нас обнадеживает то, что в последнее время со стороны хуситов прозвучало предложение о прекращении огня и начале переговоров и на это была дана позитивная реакция наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда".

"Думаю, что специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс (в эти дни находится в Сане - прим. ТАСС), который искренне хочет продвинуть переговорный процесс, может опираться на эти последние шаги, которые называют осторожным, но все же оптимизмом", - подчеркнул Лавров.

В понедельник телеканал Al Masirah сообщил о готовности движения освободить 350 пленных, включая трех саудовцев. В тот же день Международный комитет Красного Креста (МККК) проинформировал о том, что хуситы при содействии МККК и ООН отпустили на свободу 290 человек. Со своей стороны официальный представитель воюющей в Йемене аравийской коалиции Турки аль-Малики заявил, что альянс не располагает информацией об этом.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.