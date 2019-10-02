Лавров: реакция в Киеве на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Требования противников президента Украины Владимира Зеленского объяснить подписание "формулы Штайнмайера" настораживают. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила: требования [Петра] Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о [Святославе] Вакарчуке и других радикальных политических силах: "Объясните, почему вы предаете украинский народ". Эта формула известна уже скоро как четыре года", - сказал он.

По его словам, в Москве обратили внимание, что участники контактной группы подписались под "формулой Штайнмайера" на разных листах. "Вчера в Минске все участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали "формулу Штайнмайера", правда, сделали это на раздельных листах. Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе", - отметил он.

Лавров надеется, что президент Украины Владимир Зеленский останется верен словам о приверженности минским соглашениям и не допустит их ревизии. "Минские договоренности сейчас тоже подвергаются испытаниям, их хотят тоже ревизовать, для меня это очевидно. Но я надеюсь, что то, что сказал президент Зеленский о приверженности выполнению минских договоренностей, является позицией человека, который определяет внешнюю политику и является главнокомандующим Украины", - сказал глава МИД РФ.