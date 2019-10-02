Лавров: в Ливии слишком много внешних игроков, которые мешают урегулированию

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Избыток международных игроков, присутствующих в Ливии, мешает урегулированию в этой стране. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В Ливии ситуация гораздо хуже, хотя там тоже предпринимаются усилия по завязыванию какого-то инклюзивного диалога, но там слишком много внешних игроков. Пока не удается начать устойчивый процесс [урегулирования]", - указал министр.

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА). 4 апреля фельдмаршала Халифа Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму со стороны ЛНА. Вооруженное противостояние привело к гибели сотен людей, появлению тысяч беженцев и разрушению важных инфраструктурных объектов.