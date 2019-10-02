Лавров: формирование правительства Израиля может запустить палестинское урегулирование

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Палестинское урегулирование может обрести надежду на активизацию, когда сформируется израильское правительство. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Сейчас мы посмотрим, чем закончится формирование израильского правительства. Там интересные процессы происходят. Я слышал, что есть контакты между "бело-голубыми", [Бени] Ганцем, и "Объединенным арабским списком", в том числе и допуская сотрудничество в этом формате с религиозными еврейскими партиями. Это интересные процессы", - сказал он.

"Как я понимаю, если будет участие "Объединенного арабского списка" в коалиции, то уже одно это будет хорошим сигналом того, что можно возобновить палестино-израильские переговоры и уже решать вопросы на основе резолюции Совета Безопасности ООН, но с учетом тех перемен, которые произошли в регионе после того, как эти резолюции были всеми приняты. И, конечно, нюансировка вполне и вполне возможна", - добавил министр.

О "сделке века"

Лавров заявил, что обещанная США "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию нацелена на отказ от двугосударственного решения проблемы.

"Нас заверяют, что вот-вот появится пресловутая "сделка века", которая уже два года как была нам всем обещана, - отметил он. - До сих пор ее нет, но мы примерно понимаем, о чем пойдет речь. Речь пойдет об отказе от двугосударственного решения".

Глава МИД РФ выразил обеспокоенность "ревизионизмом, который сейчас проявляется в США по ближневосточному урегулированию, по палестино-израильскому урегулированию". "Двугосударственное решение, по сути дела, отбрасывается, - констатировал он. - И здесь мы будем твердо придерживаться вместе со всем арабским миром, со всеми остальными членами ООН тех решений, которые принимались в Совете Безопасности ООН и которые нужно выполнять".

"Безусловно, в этом регионе нужна такая архитектура безопасности, которая была бы инклюзивной", - подчеркнул Лавров.