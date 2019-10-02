Глава Заксобрания Петербурга считает необходимым сохранить муниципальный фильтр на выборах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров считает важным сохранить муниципальный фильтр на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил журналистам на брифинге в среду, комментируя инициативу нескольких депутатов и представителей общественности отменить систему сбора подписей муниципальных депутатов за выдвижение кандидатов на выборах.

"Если не будет муниципального фильтра, то мы получим таких кандидатов, с которыми не знаю, как продолжать потом работу, и не знаю, как мы будем жить. Всегда на эмоциях можно бюллетень опустить, зато потом, когда приходит отрезвление, каждый говорит "а я за него не голосовал". Муниципальный фильтр, безусловно, нужен", - сказал Макаров.

Он отметил, что перед тем, как отдать свои подписи, муниципальные депутаты тщательно проверяли каждого претендента на пост губернатора, в том числе, "по малейшим вопросам, которые связаны с административными правонарушениями".

Муниципальный фильтр представляет собой процедуру подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвижения кандидатов на пост главы региона.

На прошедших в Петербурге губернаторских выборах все кандидаты в губернаторы должны были преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований. Во время предвыборной кампании в Санкт-Петербурге некоторые политики высказывали недовольство системой муниципального фильтра, считая, что его сложно пройти оппозиционным кандидатам.