Лавров: США давят на православные церкви, чтобы те признали Православную церковь Украины

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. США оказывают давление на православные церкви на Ближнем Востоке и в Северной Африке, требуя от них признать новую церковную структуры на Украине - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Пока никто из православных церквей не признал эти решения [о создании ПЦУ], абсолютно политизированные по известным причинам, - отметил Лавров. - Мы знаем наверняка, что американцы давят на православные церкви и на Ближнем Востоке, и на севере Африки, и когда не видят добровольного желания подчиниться, пытаются угрожать и даже раскалывать отдельные православные церкви".

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент Украины Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию, его обращение было поддержано парламентом. 15 декабря прошлого года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины. 6 января нынешнего года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии.