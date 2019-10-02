Лавров рассказал, почему Иран снимает с себя обязательства по ядерной сделке

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Неспособность ЕС противостоять политике США в отношении Ирана вынуждает Тегеран снимать с себя обязательства по выполнению ядерной сделки. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Я понимаю разочарование, понимаю, что Иран отвечает на абсолютную беспомощность наших европейских коллег тем, что поэтапно снимает с себя обязательства, добровольно, подчеркну, добровольно взятые в рамках СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе], но нам это радость не доставляет. Мы отмечаем, что Иран до сих пор не нарушил никаких своих обязательств по юридически обязывающим документам - Договору о нераспространении ядерного оружия, Соглашению о гарантиях и по добровольно исполняемому им дополнительному протоколу к Соглашению о гарантиях. Все, что он делает, делается под контролем МАГАТЭ [Международное агентство по атомной энергии]. Это важнейший момент. Мы также отмечаем, что Иран подчеркивает, что в любой момент готов вернуться к выполнению этих добровольных обязательств по СВПД, как только все остальные страны сделают то же самое", - сказал он.

Лавров напомнил, что на одной из пресс-конференций министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф цитировал европейского собеседника, участника СВПД, который "эмоционально дал ему понять, что без разрешения американцев ничего европейцы сделать не смогут".

"Министр Зариф в Нью-Йорке очень нелицеприятно отзывался о европейских партнерах, потому что они создавали около года вот этот механизм обхода американских санкций, обхода SWIFT, так называемый INSTEX, создали его достаточно давно, но скоро уже опять будет год, как он существует только на бумаге. На днях было объявление, что в дополнение к "европейской тройке" - Англии, Франции, Германии - еще восемь стран ЕС выразили готовность использовать этот канал для торговли с Ираном, но ни одной сделки, насколько я понимаю, до конца не доведено. Попытки такие сделки осуществить сугубо гуманитарными товарами, которые ни под какие, даже под американские, санкции не подпадают, так и не завершились. Там идет речь о копеечных сделках по сравнению с тем, что было обещано Ирану, и по сравнению с тем, что может представлять из себя торговля Ирана с ЕС", - отметил глава МИД РФ.

"Войны не хочет никто"

При этом Лавров убежден, что США и Иран, как и большинство стран зоны Персидского залива, не стремятся к войне в регионе. "Никогда нельзя ни за что ручаться, но мне кажется, что войны не хотят ни США, ни Иран, ни большинство стран региона", - отметил он.

По его словам, вероятно, какая-то из сторон "хотела бы сыграть ситуационно на нынешних противоречиях" и обострить обстановку до определенного предела для получения сиюминутных выгод, однако "в стратегическом плане, убежден, войны не хочет никто".