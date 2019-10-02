Лавров обвинил США в попытках обособить восточный берег Евфрата от Сирии

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Попытки США обособить восточный берег Евфрата от всей территории Сирии очевидны. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы давно привлекали внимание наших американских коллег и мирового сообщества в целом к тому, что Соединенные Штаты и коалиция играют очень опасную игру на восточном берегу Евфрата, пытаясь задействовать курдский фактор для решения своих геополитических задач. Задача эта заключается в том, чтобы обособить восточный берег Евфрата от всей остальной территории Сирийской Арабской Республики. Это очевидно", - сказал он.

Лавров отметил, что, несмотря на все заверения Вашингтона о приверженности суверенитету и территориальной целостности Сирии, на восточном берегу Евфрата при его содействии было создано "квазигосударство". "Американцы заявляют, что опираются на курдов, потому что именно в курдах увидели наиболее лояльных им представителей сирийского общества, живущих на этой территории", - добавил он, напомнив о том, что США также стали содействовать продвижению курдских сил на территории, традиционно населяемые арабскими племенами.

Как добавил Лавров, Россия будет содействовать контактам руководства Турции и Сирии по проблеме восточного берега Евфрата.

"Мы выступаем за то, чтобы эта ситуация стала предметом взаимодействия между властями Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики. Я думаю, что стороны вполне могут договориться. Мы будем всячески этому способствовать", - сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии.