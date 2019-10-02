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Лавров: Абэ выступает за встречу Трампа и Роухани

Глава МИД РФ отметил, что "это показывает, насколько сильно зависит Япония от Ближнего Востока, прежде всего от энергоносителей"

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказывался за проведение встречи президентов Ирана и США Хасана Роухани и Дональда Трампа. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Даже такой верный союзник США как Япония начинает иметь свое мнение о значении происходящего на Ближнем Востоке. Не зря премьер-министр Абэ ездил в Тегеран и сейчас выступил в Нью-Йорке публично за то, чтобы состоялась встреча между Трампом и Роухани", - сказал Лавров. Он добавил, что "это показывает, насколько сильно зависит Япония от Ближнего Востока, прежде всего от энергоносителей".

2 октября Роухани на заседании правительства заявил, что не согласился на переговоры с американским коллегой на полях Генеральной Ассамблеи ООН, поскольку не верил, что эта встреча будет в интересах Тегерана. Он добавил, что "президент США в своей речи на ГА ООН дважды заявил, что хочет ужесточить санкции против Ирана".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИранРоухани, ХасанАбэ, СиндзоТрамп, Дональд
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