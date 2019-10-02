Лавров: демократы выводят из-под удара союзников в Киеве разговорами о "российском следе"

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Вбросы Демократической партии США о причастности России к скандалу вокруг разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским направлены на то, чтобы вывести из-под удара союзников демократов в Киеве. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Поиск российского следа - это уже навязчивая идея-фикс. Она была вброшена Нэнси Пелоси. Те в руководстве Демократической партии, кто до сих пор не может смириться с тем, что им не удается свалить президента Трампа, не удается всерьез поколебать общественное мнение в самих США и уж тем более не удается доказать какое-то влияние России на внутриполитические процессы, не утруждают себя даже поиском мало-мальски приличных аргументов и фактов, просто вбрасывается тема про российский след, и на этом все", - сказал он.

"Я думаю, что здесь еще одно обстоятельство - попытка вывести из-под удара тех в Киеве, кто активно пытался способствовать приходу демократического президента на выборах в 2016 году и действовал методами точно такими, которые осуждает сейчас Демократическая партия, приписывая их РФ", - добавил Лавров.

Утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали скандал в Вашингтоне. Американский лидер якобы оказывал давление на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. Во вторник Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах. Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран.

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси заявила ранее, что Россия причастна к скандалу вокруг июльского телефонного разговора президентов. Она не пояснила, в чем именно выражалась такая причастность, и не привела аргументов, подтверждающих эти слова.