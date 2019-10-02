Песков: Россия следит за заявлениями Турции о возможной операции против сирийских курдов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия внимательно следит за заявлениями Анкары о возможной операции против сирийских курдов, отмечая, что Турция имеет право на самозащиту от террористов, но в то же время необходимо соблюдать суверенитет Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Мы очень внимательно наблюдаем за этим развитием. Это важно", - сказал он, отвечая на вопрос, как Россия относится к угрозам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начать военную операцию в Сирии против курдов, чтобы расширить зону безопасности.

Песков напомнил, что "президент Путин неоднократно говорил о законном праве Турции на защиту своей территории от террористических элементов, но вместе с тем постулатом является тезис о территориальной и политической целостности Сирии, с чем соглашаются и наши турецкие коллеги".

"Поэтому мы внимательно наблюдаем за происходящим", - добавил он.