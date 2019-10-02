Лавров: США пытаются пересмотреть соглашения по Косову для сохранения там своей базы

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. США пытаются добиться ревизии соглашения Приштины с сербскими муниципалитетами, чтобы втянуть Косово в НАТО и сохранить там свою военную базу. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Года четыре назад согласовали создание сообщества сербских муниципалитетов Косова, которое гарантирует языковые, культурные, религиозные права сербов. Это сообщество территориальное не единое - есть север, где территории компактны, но есть анклавы, которые тоже являются частью сообщества. У этого сообщества есть флаг, гимн, герб. Четыре года эта договоренность лежит на бумаге. Сейчас всеми правдами и неправдами, опять же при активном участии США, ее пытаются ревизовать и сделать так, чтобы и Косово могло иметь право быть втянутым в НАТО с крупнейшей американской базой в Европе, так называемой Бондстил".

Кэмп-Бондстил - основная военная база американского контингента в составе международной миссии KFOR на территории Косова. Объект расположен под городом Урошевац, здесь расположена штаб-квартира Многонациональной оперативной группировки "Восток" под командованием США. Площадь Бондстил составляет 3,86 кв. км, длина внешнего периметра - около 11,3 км. После окончания бомбардировок Югославии здесь постоянно находились около 50 тыс. солдат, сейчас точных данных о гарнизоне базы нет, приводятся цифры от 5 до 15 тыс.

В 2013 году Белград в рамках достигнутых при посредничестве Евросоюза соглашений с Приштиной распустил сербские органы власти, суды и местные советы в Косове, согласившись формировать их по законам непризнанной республики. В 2014 году было заключено Брюссельское соглашение - документ о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Он состоит из 15 пунктов, в основном посвященных организации и полномочиям сербских муниципалитетов на севере Косова. Его условия до сих не выполнены косовскими албанцами.