Путин примет участие 3 октября в Сочи в сессии клуба "Валдай"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин примет 3 октября в Сочи участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Мировое устройство: взгляд с Востока".

"В ходе пленарного заседания будут подведены промежуточные итоги обсуждения темы Востока в широком понимании, разработкой которой активно занимался клуб весь предыдущий год. В центре дискуссии - вопросы растущего влияния Востока на мировой порядок, проблемы ближневосточного урегулирования, построения сотрудничества на территории Большого Евразийского пространства, взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое внимание предполагается уделить восточному направлению российской внешней политики", - сообщила в среду пресс-служба Кремля.

Ожидается, что вместе с Путиным в пленарной сессии будут также участвовать президент Азербайджана Ильхам Алиев, Король Иордании Абдалла II, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Филиппин Родриго Дутерте.

"На полях форума планируются отдельные встречи президента России с главами Азербайджана, Иордании, Казахстана и Филиппин. Предполагается обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня", - подчеркивает пресс-служба.

Участие в работе клуба в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран мира.