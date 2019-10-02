Путин назвал свои отношения с Трампом достаточно доверительными

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом носят достаточно доверительный, но не близкий характер.

Комментируя на форуме "Российская энергетическая неделя" высказывание модератора дискуссии о том, что на российско-американские отношения якобы могли повлиять связи между ним и американским лидером, Путин отметил, что Россия оказалась вовлеченной "во внутриполитические дрязги в США еще до того", как он познакомился с Трампом. Президент РФ подчеркнул, что у него "не было никогда никакой близости" с американским президентом.

"Ее нет и сейчас, у нас есть деловые, хорошие, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения, но близость отношений между мной и президентом Трампом никак не повлияла на внутриполитические дрязги в США <…>, ведь все скандалы внутри США возникли до того, как мы познакомились с Трампом. Какая же здесь близость? Никакой близости не было", - подчеркнул Путин.

Российский президент также заявил, что в его разговорах с Трампом нет ничего компрометирующего американского лидера.

"Послушайте, я ведь не всю жизнь работаю в том качестве, в котором сегодня нахожусь. А прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован - я всегда исхожу из этого", - сказал Путин.

"Поэтому когда пытались какой-то скандал очередной раскрутить по поводу нашей встречи с президентом Трампом в Хельсинки, мы прямо сказали администрации: ну если кто-то хочет что-то узнать - опубликуйте. Мы не против. Уверяю вас, там нет ничего, что бы компрометировало президента Трампа", - добавил президент РФ.

По словам Путина, администрация президента США сочла, что разговоры лидеров России и США должны быть закрытыми. "Просто они не захотели этого делать, насколько я понимаю, из принципиальных соображений. Есть вещи, которые должны быть закрытыми и все", - сказал российский лидер.

В новость были внесены изменения (16:21 мск) - добавлены подробности.