Лавров: США хотят воспользоваться конъюнктурой, чтобы выгодно поприсутствовать в Европе

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не хотят войны в Европе, но стремятся заставить своих партнеров по НАТО платить за американские базы, поднять расходы на покупку американского вооружения и газа. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В отношении НАТО у США единственная идея продвигать свое присутствие, продвигать НАТО на Восток и продавать побольше оружия, требуя, чтобы расходы у каждого члена Североатлантического альянса были повышены до 2%, - сказал Лавров. - Я абсолютно уверен, что в Соединенных Штатах никто не хочет войны в Европе, но воспользоваться конъюнктурой, немножечко там поприсутствовать, да еще заставить платить за свои базы страну-хозяйку, да еще расходы поднять на закупки американского вооружения, а потом и американского сжиженного природного газа... Ну, почему бы и нет".

По словам главы МИД РФ, вероятно, европейцы понимают, что это "такая немножко эгоистичная позиция", и у них нет былого ощущения единого Североатлантического альянса. "Неслучайно ведь, когда это разочарование наступило, стали говорить о необходимости этот альянс из оборонительного сделать глобальным. Альянс, который будет отвечать за глобальную безопасность", - сказал Лавров.

Он добавил, что это вечная тема и "можно вечно на этой идее ехать, сохранять искусственно этот блок, который ищет повод для дальнейшего существования".