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Путин проведет 4 октября заседание Наблюдательного совета "Россия - страна возможностей"

В рамках мероприятия будут рассмотрены идеи новых проектов для платформы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 4 октября на базе образовательного центра "Сириус" расширенное заседание Наблюдательного совета "Россия - страна возможностей" в Сочи. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля

"В рамках мероприятия будут озвучены ключевые результаты работы платформы "Россия - страна возможностей", рассмотрены идеи новых проектов для платформы и поставлены дальнейшие задачи по ее развитию", - подчеркивает пресс-служба.

Ключевая цель автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" - создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия - страна возможностей" возглавляет Путин.

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