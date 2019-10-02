Лавров напомнил слова Уинстона Черчилля об ошибках США

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассчитывает, что слова британского премьер-министра Уинстона Черчилля о том, что США, испробовав все, в конечном итоге поступают правильно, окажутся верны и в нынешней ситуации в мире.

"Мы же Запад ругаем, если это можно назвать руганью, не для того, чтобы получать от этого какое-то удовольствие. Просто мы хотим не пристыдить, а привести как-то факты конкретные, которые показывают, что так уже было не раз. И опять идти на конфронтацию в попытке решать свои проблемы, раскалывать страны, общества, регионы не очень здорово, - заметил министр, выступая во вторник на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы призываем Запад проанализировать все ошибки. Имею в виду великого Уинстона Черчилля, полагаюсь на его мудрость. Потому что он среди прочих афоризмов однажды сказал: "Америка всегда поступает правильно после того, как испробовала все остальное". Надеюсь, что он окажется прав и на этот раз", - подчеркнул Лавров.