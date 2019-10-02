Лавров: Макрон одним из первых осознал важность возвращения к общеевропейскому диалогу

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон одним из первых среди лидеров стран Европы почувствовал необходимость вернуться к общеевропейскому диалогу, основанному на взаимоуважении, и Россия поддерживает его позицию. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

В конце августа Макрон заявил, что эпоха доминирования Запада завершается, в том числе из-за укрепления "новых держав". Он выразил уверенность в том, что развитие партнерства с Россией необходимо для создания "новой архитектуры доверия и безопасности в Европе".

"Предыдущие позиции большинства европейцев о том, что Россия должны выполнить минские договоренности, "тогда начнем разговаривать", уже не является доминирующей. И выступление Макрона, который, может быть, раньше других прочувствовал, что это тупик, тому подтверждение", - сказал Лавров.

Он отметил, что французский президент высказывал немало инициатив относительно международного порядка в Европе и некоторые из них оказались сомнительными. "Самое главное - и мы двумя руками за - нужно садиться и начинать разговаривать, взаимоуважительно, без предварительных условий, без претензий на то, что одна сторона имеет некие исключительные права и привилегии в это диалоге", - сказал министр о предложении Макрона.

"Теперь, после уже почти двух лет пребывания у власти, президент Макрон стал смотреть на Европу не только в рамках Евросоюза, но гораздо шире - в рамках общеевропейской безопасности", - полагает Лавров. По его словам, президент Франции "считает важным вернуться к идее общеевропейского диалога", чтобы обеспечить "международную безопасность и устойчивость мировой системы".

Сомнительные инициативы

При этом Лавров отметил, что у Франции "много инициатив, в том числе тех, которые вызывают вопросы" и которые могут не вписываться в концепцию Макрона об общеевропейском диалоге. В частности, он упомянул инициативу в сфере журналистики и информационного пространства. "Репортеры без границ" в тесном сотрудничестве с французским правительством продвигают идею создать некий белый список СМИ, включая интернет-ресурсы, которым можно доверять. Я даже не буду здесь распространяться, что это не очень правильный подход, причем в стране, где Russia Today и Sputnik не имеют аккредитации в Елисейском дворце", - сказал министр.

По мнению Лаврова, сомнительной также выглядит "Европейская инициатива по вмешательству", которая предлагает "избегать бюрократических проволочек, с которыми связана деятельность в Совбезе ООН и НАТО", когда "возникает острая потребность вмешаться и спасать человеческие жизни". "Возникает вопрос: если речь идет о применении силы, как же обойтись без Совбеза ООН? Пока еще окончательной картины нам не представили", - отметил он.