Памфилова: по итогам выборов 8 сентября поданы 184 иска в девяти регионах

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Более 180 исков об отмене результатов выборов всех уровней подано по итогам единого дня голосования 8 сентября. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании научно-экспертного совета при Центризбиркоме.

По ее данным, "об отмене итогов голосования и результатов выборов всех уровней, которые состоялись в единый день голосования", подано 184 иска в девяти регионах из 85, где проходили выборы. Как уточнила Памфилова, речь идет в том числе о таких субъектах РФ, как Бурятия, Марий Эл, Тыва, Забайкальский край, Волгоградская и Ленинградская области, Москва и Санкт-Петербург.

По словам главы ЦИК, по итогам выборов высших должностных лиц субъектов РФ поданы четыре исковых заявления по двум регионам - Забайкальскому краю и Петербургу, причем по Забайкалью "рассмотрение исковых заявлений уже прекращено", по Санкт-Петербургу судебные заседания по данному вопросу пройдут в октябре.

Что касается выборов в законодательные органы власти регионов, то по их итогам поступило 15 исков в четырех субъектах РФ, на данный момент "по двум исковым заявлениям по Москве заявителям отказано в удовлетворении требований, по всем остальным исковым заявлениям рассмотрение дел продолжается, судебные заседания пройдут в октябре", отметила Памфилова.

Кроме того, продолжила она, по итогам выборов депутатов представительных органов муниципальных образований "было подано 165 исковых заявлений в пяти субъектах РФ, их них 72% - это иски по выборам в Петербурге". Памфилова акцентировала внимание на сопоставлении цифр: если по итогам муниципальных выборов в Петербурге поданы 133 иска, то по итогам губернаторской кампании в городе - всего два.

Председатель ЦИК отметила, что "в основном заявителями являются те, кто проиграл [выборы]".

Выборы 8 сентября

Всего 8 сентября в 85 регионах РФ прошло более 5 тыс. выборов разных уровней, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, проходили довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).