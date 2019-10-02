Владимир Полетаев переназначен сенатором от Республики Алтай

ТАСС, 2 октября. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указ о назначении сенатором 44-летнего Владимира Полетаева, который с 2014 года представлял регион в Совете Федерации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Владимир Полетаев назначен на должность сенатора от Республики Алтай", - сказал собеседник агентства.

Владимир Полетаев с 2004 по 2006 год работал министром имущественных отношений Республики Алтай, с 2017 возглавлял министерство экономического развития и инвестиций региона, с 2008 года руководил республиканским управлением Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. С 2014 года Полетаев работает заместителем председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, представителем от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай.

Ранее депутаты Эл Курултая (госсобрания) Республики Алтай наделили полномочиями члена Совета Федерации Татьяну Гигель, также ранее представлявшую законодательную власть региона в верхней палате российского парламента.

На выборах главы Республики Алтай 8 сентября врио руководителя региона Хорохордин одержал победу с 58,82% голосов избирателей. 47-летний Хорохордин был назначен врио главы республики 20 марта 2019 года после отставки Александра Бердникова. Хорохордин - участник второго потока программы развития кадрового управленческого резерва. До назначения врио главы региона он был председателем совета НП "ГЛОНАСС", замруководителя секретариата вице-премьера.