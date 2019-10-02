{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Российская энергетическая неделя-2019

Путин: Зеленскому предстоит решать вопросы тяжелого наследия прежнего руководства Украины

Президент РФ указал, что уровень ВВП на Украине рухнул за последнее время

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит решить многие вопросы тяжелого наследия прежнего руководства Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что же касается господина Зеленского - перед ним большие вызовы. Страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Я сейчас не готов приводить цифры, но уровень ВВП не просто упал, он рухнул за последнее время. Рухнул в связи с утратой российского рынка. Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаЗеленский, Владимир АлександровичРЭН-2019
Российская энергетическая неделя-2019
Путин заявил, что Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США
Российский президент считает смешными утверждения о вмешательстве России в выборы в США в 2020 году
Читать полностью