Путин: Зеленскому предстоит решать вопросы тяжелого наследия прежнего руководства Украины

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит решить многие вопросы тяжелого наследия прежнего руководства Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что же касается господина Зеленского - перед ним большие вызовы. Страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Я сейчас не готов приводить цифры, но уровень ВВП не просто упал, он рухнул за последнее время. Рухнул в связи с утратой российского рынка. Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.