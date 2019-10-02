ЦИК в конце года может провести круглый стол по развитию электронного голосования в России

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия в конце года планирует провести отдельный круглый стол по развитию системы электронного дистанционного голосования в РФ.

"Отдельный вопрос - то, что касается электронного дистанционного голосования. Я сразу хочу сказать, давайте отдельно проведем по этой теме круглый стол. Если это интересует, то запланируем, может, в конце года", - сказала Памфилова в среду в ходе расширенного заседания научно-экспертного совета при ЦИК.

По ее словам, Центризбирком не планирует спешить с внедрением системы электронного голосования по всей стране. "Поскольку сейчас прозвучало обращение в мой адрес со стороны [главы Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексея] Венедиктова, мол, не торопитесь. Меня это удивило, а кто торопится? Мы, наоборот, говорим, что страна не готова. Один эксперимент, который был по инициативе Москвы запущен, а у нас еще даже НИОКР нет", - отметила Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что у комиссии "в лучшем случае в марте будут предложения по технологиям современным, которые должны посмотреть и решить вообще, насколько целесообразно запускать [электронное голосование] дальше". "Конечно, мы не торопимся, у нас для этого нет никаких оснований", - заключила она.

Венедиктов во вторник направил письмо Памфиловой с предложением в качестве эксперимента провести на выборах депутатов Госдумы в 2021 году онлайн-голосование в Москве и Казани. По его словам, московский эксперимент прошел удачно. Свое предложение он обосновал тем, что в Татарстане информационные технологии развиты "так же высоко, как и в Москве".

Эксперимент по онлайн-выборам прошел на выборах в Мосгордуму 8 сентября в трех избирательных округах столицы: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме могли проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая явка на электронном голосовании 8 сентября составила 92,3%.