Толстой: РФ предложит поправки к механизму реагирования на нарушения устава Совета Европы

СТРАСБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Российская делегация будет предлагать поправки к создаваемому механизму реагирования на нарушения устава Совета Европы. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой после встречи с генеральным секретарем организации Марией Пейчинович-Бурич. Со своей стороны, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал проект механизма в нынешнем виде попыткой извратить договоренности, достигнуты в Хельсинки главами МИД стран Совета Европы.

"Во-первых, мы высказали озабоченность тем, что французское председательство [в Совете Европы] пытается внедрить механизм в максимально сжатые сроки, нам не хотелось бы, чтобы это было в ущерб качеству", - сказал Толстой. "И высказали ряд соображений, которые мы потом облечем в поправки, которые предложим Президентскому комитету [ПАСЕ] для сведения от нашей делегации", - добавил он.

В частности, в настоящее время "не прописан механизм выхода из этой процедуры, не прописано сотрудничество со страной, которая этой процедуре подвергается", не прописана необходимость согласия двух третей делегатов от присутствующих в зале, пояснил Толстой. По его словам, поправки планируется озвучить в четверг на заседании Совместного комитета ПАСЕ с участием постпредов стран - участниц Совета Европы.

"Пока он [механизм реагирования] достаточно сырой", - констатировал глава делегации, уточнив, что сегодня такой документ "фактически не существует". "Есть [лишь] предложения французской стороны", - сказал он. "[Глава британской делегации Роджер] Гейл задал вопрос: а кто его разрабатывает? [Генсек ПАСЕ Войцех] Савицкий ответил: это мы, внутри секретариата", - изложил он содержание состоявшегося разговора.

"Но мы депутаты, работа аппарата внутри секретариата - это не легитимная для нас вещь", - заключил Толстой.

С инициативой о создании данного механизма выступила в понедельник на заседании ПАСЕ государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален.

Попытка извратить хельсинкские договоренности

"На наш взгляд, французская модель, которая будет обсуждаться на заседании Совместного комитета в четверг, не соответствует договоренностям, достигнутым на министерской конференции в Хельсинки", - сказал в свою очередь Слуцкий. По его словам, Россия поддерживает создание такого механизма, о чем было однозначно сказано в Хельсинки. "Но сейчас - и это нас не устраивает - делается попытка извратить договоренности в Хельсинки", - констатировал он.

"Это делает французское председательство, но я допускаю, что это может быть без каких-то далеко идущих задач увести Совет Европы в сторону от хельсинкских договоренностей. Наша задача этот уход в сторону предотвратить", - заключил он, выразив уверенность, что российской делегации это удастся.

История вопроса

Комитет министров Совета Европы по итогам встречи глав МИД стран-участниц 16-17 мая в Хельсинки принял заявление, в котором подчеркнул, что все страны - участницы СЕ должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ. Кроме того, в документе напоминается об обязанности стран СЕ платить членские взносы в бюджет организации.

Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов. 26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, закрепляющую три ключевые регламентные нормы, в соответствии с которыми "права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий".

На следующий день все полномочия российской делегации были подтверждены в полном объеме и без изъятий, после чего парламентарии РФ приступили к полноценной работе в ПАСЕ.