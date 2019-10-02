Памфилова призвала оппозиционные партии найти оптимальную дату для единого дня голосования

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в среду предложила представителям парламентских оппозиционных партий найти оптимальный вариант для проведения единого дня голосования.

"Для того, чтобы возвращаться к этому вопросу [перенос единого дня голосования], соберите экспертов своих, поскольку недостаточно вы доверяете экспертам, которые проводили исследование в рамках Администрации президента РФ. И найдите оптимальный вариант, договоритесь сами с собой, когда лучше его проводить", - сказала Памфилова, обращаясь к представителям КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока" в ходе расширенного заседания научно-экспертного совета при ЦИК.

"Вы же законодатели, у вас возможностей больше, чем у ЦИК. Договоритесь между собой, на площадке Федерального собрания организуйте серьезные парламентские слушания о политическом векторе. Мы, скромная Центральная избирательная комиссия, являемся мотором того, что часто вы [как законодатели] не делаете", - отметила Памфилова.

Она также напомнила, что на заседании рабочей группы при Администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства в феврале Центризбирком уже выходил с предложением перенести единый день голосования.

"ЦИК выходит с предложением - надо менять день голосования, сентябрь - это плохо, у учителей тройная нагрузка, подготовка к школе, наши сотрудники не отдыхали, вообще это неудобно. И что мы слышим? Один говорит об апреле, другой говорит о ноябре, третий говорит, что вообще не надо [проводить выборы], четвертый говорит, что вообще надо два или три раза проводить. Если у нас такая разноголосица, то решили, что не готов это вопрос, слишком прямо противоположные предложения", - заключила глава ЦИК.

Сейчас единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября, а в год выборов в Госдуму - в третье воскресенье сентября. Ранее представители парламентской оппозиции неоднократно высказывались за перенос единого дня голосования на октябрь или весенние месяцы, так как в сентябре избиратели еще могут быть в отпусках и проводить выходные на дачах. Памфилова также соглашалась с тем, что для единого дня голосования следует подобрать другое время.