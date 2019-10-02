Российская делегация заявила генсеку СЕ о несоответствии группы "Балтик плюс" духу ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы заявила генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич о несоответствии духу организации постоянной группы "Балтик плюс", направленной на противодействие Москве. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после встречи делегации РФ с Пейчинович-Бурич в среду.

"Высказали и другие вопросы, в частности, связанные с созданием так называемой группы "Балтик плюс", что, на наш взгляд, совершенно не соответствует духу конструктивного сотрудничества в ассамблее", - сказал парламентарий.

Ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько сообщила о создании в организации постоянной группы "Балтик плюс" с участием также Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.

В сообщении, размещенном во вторник на странице Ясько в Facebook, отмечается, что задачей группы является "продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части восточной Украины, Грузии и Молдавии".