{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Небензя: Россия готова содействовать Африке в предотвращении радикализации молодежи

Постпред РФ отметил, что российское правительство выделяет африканским странам стипендии и гранты на обучение в вузах России

ООН, 2 октября. /ТАСС/. Россия открыта к сотрудничеству с африканскими странами по предотвращению радикализации молодежи, заявил в среду постпред России при ООН Василий Небензя в выступлении на заседании Совета Безопасности по миру и безопасности в Африке.

"Россия готова делиться своим опытом работы с молодежью и противодействия распространению в ее среде экстремистской идеологии, в том числе наработанным по линии таких региональных организаций как ОДКБ, ШОС, ОБСЕ", - сказал он.

Постпред обратил внимание, что российское правительство ежегодно выделяет африканским странам стипендии и гранты на обучение в российских вузах. "Открыты к поиску новых резервов и перспективных форм сотрудничества на данном направлении", - добавил Небензя.

"Намерены продолжить предметное обсуждение этих вопросов в рамках предстоящего 22-24 октября в Сочи саммита "Россия - Африка", - заключил он.

Теги
СШАРоссияНебензя, Василий Алексеевич
Кризис на Украине
Лавров заявил, что плана "Б" по выполнению минских договоренностей быть не может
Глава российского МИД отметил, что сроки проведения "нормандского саммита" предстоит определять президентам
Читать полностью