Небензя: Россия готова содействовать Африке в предотвращении радикализации молодежи

ООН, 2 октября. /ТАСС/. Россия открыта к сотрудничеству с африканскими странами по предотвращению радикализации молодежи, заявил в среду постпред России при ООН Василий Небензя в выступлении на заседании Совета Безопасности по миру и безопасности в Африке.

"Россия готова делиться своим опытом работы с молодежью и противодействия распространению в ее среде экстремистской идеологии, в том числе наработанным по линии таких региональных организаций как ОДКБ, ШОС, ОБСЕ", - сказал он.

Постпред обратил внимание, что российское правительство ежегодно выделяет африканским странам стипендии и гранты на обучение в российских вузах. "Открыты к поиску новых резервов и перспективных форм сотрудничества на данном направлении", - добавил Небензя.

"Намерены продолжить предметное обсуждение этих вопросов в рамках предстоящего 22-24 октября в Сочи саммита "Россия - Африка", - заключил он.