Лавров заявил, что плана "Б" по выполнению минских договоренностей быть не может

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Запасного плана по выполнению Минских соглашений не может быть, они являются базой для урегулирования на юго-востоке Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы Первого канала. Текст опубликован в среду сайте российского дипведомства.

"Плана "Б" быть не может, минские соглашения - это база, на которой должно все выстраиваться", - сказал министр.

Министр указал, что "формула Штайнмайера" уже является компромиссом к минским соглашениям, потому что предусматривает закрепление особого статуса Донбасса не до, а после местных выборов в регионе. "Поэтому никаких отходов от базовых принципов минских соглашений, включая амнистию, особый статус, закрепленный в конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила минским соглашениям, - подчеркнул глава МИД РФ. - Это все остается неизменным, без этого ничего не получится".

Глава МИД РФ также добавил, что после подписания "формулы Штайнмайера" сроки проведения "нормандского" саммита предстоит определять президентам. "Это решать президентам", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее помощник президента Владислав Сурков заявил ТАСС, что определение сроков проведения саммита "нормандской четверки" станет возможным только после отвода войск на согласованных ранее двух участках на линии соприкосновения в Донбассе. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ясность относительно даты проведения такой встречи наступит в ближайшее время.

Во вторник по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали "формулу Штайнмайера" для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Оппоненты Зеленского в Раде потребовали от президента и правительства разъяснений по поводу решения принять "формулу Штайнмайера" и ее содержания, в том числе о проведении амнистии и порядке закрепления особого статуса Донбасса. У здания администрации Киева второй день проходят акции протестующих против подписания "формулы Штайнмайера".